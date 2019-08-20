Эксперт рассказал о последствиях усиления торговой войны США и Китая

Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал исследование Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ), согласно которому усиление торговой войны между США и Китаем может привести к замедлению роста российской экономики — вплоть до её перехода в рецессию.

«В целом подобные моменты являются угрозой, причём не только для нас, но и для всего мира. Тем более на повестке дня стоит такой процесс, как деглобализация, во что ещё два года назад никто не верил», — заявил Адамидов.

По его мнению, в ближайшее время можно будет наблюдать за постепенным откатом ведущих экономик от неведущих.

Вместе с тем, считает эксперт, не нужно преувеличивать границы глобализации — возврата к ситуации 1970-х годов не будет.

Как прогнозирует Адамидов, какого-то критического и неуправляемого падения мировой экономики не произойдёт.

Ранее авторы исследования отметили, что в 2020—2021 годах пройдёт 12 лет с момента последнего мирового финансового кризиса — именно такое количество времени считается «средней циклической волной», после чего в глобальной экономике может наблюдаться кратковременная рецессия.