Эксперт прокомментировал предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Давид Тереладзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.

«Подобные поправки можно только приветствовать — они развяжут руки банкам в борьбе с подозрительными операциями», — заявил он.

По его словам, крайне трудно отличить мошеннические переводы от вполне легальных, так как все внешние признаки идентичны.

Как отметил Тереладзе, количество попыток хищения с помощью переводов растёт огромными темпами, и по мере того, как станет повышаться доля безналичных средств в общем денежном обороте страны, число мошенничеств продолжит увеличиваться.

«Это стандартная мировая тенденция, от которой никуда не деться. Но это не означает, что с таким явлением не нужно бороться. Угрозу уже осознали во всём мире», — добавил эксперт.

Со своей стороны, руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц в беседе с «Известиями» напомнил, что банк уже сейчас может заблокировать любую подозрительную транзакцию.

«Допустим, вам сейчас от кого угодно придёт на карточку перевод. Банк может, приняв деньги, не зачислить их на вашу карточку и потребовать с вас объяснения, за что вы получили эти деньги от этого гражданина», — пояснил он.

Как полагает Лифшиц, менять законодательство в данной сфере не нужно, поскольку у банков уже достаточно инструментов для борьбы с финансовыми махинациями.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) заявила о проведении 27 августа заседания комитета по информбезопасности, на котором будут обсуждаться поправки к закону «О национальной платёжной системе» и антиотмывочному закону.