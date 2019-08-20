Эксперт оценил предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже

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Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил предложение внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками.
Эксперт оценил предложение блокировать банковские карты при подозрительном платеже
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как считает эксперт, это идёт в соответствии с рыночными трендами.

«Это связано ещё и с тем, что последний год мы видим развитие карточного бизнеса, растёт выдача кредитных карт. Естественно, что при таком стремительном росте этого сегмента рынка его нужно контролировать и сдерживать», — сказал он.

Со своей стороны, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков в беседе с радио Sputnik отметил, что банк не будет блокировать всё без разбора.

«Но если это сомнительный случай, то будут разбираться. Вы можете попасть под раздачу в том случае, если у вас происходят кратные платежи равными суммами на вашу карточку: тогда есть подозрение на обналичку», — пояснил он.

По его мнению, блокировка не примет массовый характер, поскольку банкам это невыгодно.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) заявила о проведении 27 августа заседания комитета по информбезопасности, на котором будут обсуждаться поправки к закону «О национальной платёжной системе» и антиотмывочному закону.

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