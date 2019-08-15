Эксперт прокомментировал заявление президента Литвы об «опасности» «Северного потока — 2»

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» представляет определённую опасность.

«Президент в Литве новый, но репертуар прежний», — заявил он.

По его словам, конфронтация с Россией и постоянная критика внешней политики Москвы имеют для Вильнюса характер традиции.

Ранее Науседа сообщил, что высказал канцлеру Германии Ангеле Меркель позицию своей страны в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

В мае ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.