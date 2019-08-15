На ВЭФ объявят лауреатов конкурса технологических стартапов Business Priority
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Конкурс проводит фонд «Росконгресс» совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский» при поддержке администрации Приморского края.
Задача проекта — развивать инновационный рынок страны и продвигать российские технологические решения на глобальном рынке.
В настоящее время проводится сбор заявок на участие в конкурсе.
Ранее портал VostokMedia.com сообщал, что на ВЭФ-2019 планируют обсудить проекты развития острова Русский.