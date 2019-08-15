На ВЭФ объявят лауреатов конкурса технологических стартапов Business Priority

Лауреатов этапа конкурса технологических стартапов Business Priority объявят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в рамках проекта «Территория инноваций», сообщают «Известия».

Конкурс проводит фонд «Росконгресс» совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский» при поддержке администрации Приморского края.

Задача проекта — развивать инновационный рынок страны и продвигать российские технологические решения на глобальном рынке.

В настоящее время проводится сбор заявок на участие в конкурсе.

Ранее портал VostokMedia.com сообщал, что на ВЭФ-2019 планируют обсудить проекты развития острова Русский.