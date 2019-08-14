Названы даты проведения ПМЭФ-2020

Стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума в 2020 году. Это 3 — 6 июня, сообщает газета «Известия».

«За годы существования ПМЭФ стал значимым международным брендом», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Он выразил уверенность, что в 2020 году форум привлечёт представителей новых мировых центров силы для обсуждения вопросов глобального развития.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что иностранные участники Петербургского международного экономического форума в 2020 году смогут получать визы в упрощённом режиме.