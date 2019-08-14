Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году

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Слушания в Швеции по транзитному спору «Газпрома» и «Нафтогаза» запланированы на сентябрь — октябрь 2020 года.
Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в отчётности «Газпрома» по РСБУ.

«Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь — октябрь 2020 года», — отмечается в документе.

Решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа были вынесены в декабре 2017 года и феврале 2018 года.

Суд взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» $4,637 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учётом обязательств «Нафтогаза» по решению в споре о поставках газа российская компания должна выплатить меньше — $2,56 млрд.

В июне глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».

В марте Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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