Рубль продолжает снижаться к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,04 рубля.
Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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