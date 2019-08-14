Рубль продолжает снижаться к доллару и евро

На открытии торгов в среду, 14 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 65,04 рубля. Курс евро увеличился на 14 копеек и составил 72,68 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.