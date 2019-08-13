Корпорация МСП совместно с региональными организациями запустила новый лизинговый продукт

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с региональными гарантийными организациями запустила новый лизинговый продукт, сообщает «Газета.Ru».

Он предусматривает отсутствие авансового платежа по договорам лизинга.

Продукт представлен во всех региональных лизинговых компаниях Корпорации МСП в Татарстане, Ярославской области, Якутии и Башкирии.

Воспользоваться им могут компании, у которых есть поручительства региональных гарантийных организаций, обеспечивающие исполнение обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга.

Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.