Корпорация МСП совместно с региональными организациями запустила новый лизинговый продукт
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Он предусматривает отсутствие авансового платежа по договорам лизинга.
Продукт представлен во всех региональных лизинговых компаниях Корпорации МСП в Татарстане, Ярославской области, Якутии и Башкирии.
Воспользоваться им могут компании, у которых есть поручительства региональных гарантийных организаций, обеспечивающие исполнение обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга.
Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.