Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,13%, составив $54,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,19% — до $58,46 за баррель.

Ранее заслуженный экономист России, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший (относительно прогнозов) вклад, чем санкции.