СМИ: Число МСП в России за год сократилось на 4%

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Число малых и средних предприятий в России в течение последнего года сократилось на 4%, до 5,7 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «Опоры России» и данные Федеральной налоговой службы.

При этом число занятых в секторе малого и среднего предпринимательства уменьшилось на 5%, до 15,2 млн человек.

Как рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, с 2016 по 2018 год был зафиксирован рост численности МСП и занятых в этом секторе, но в 2019 году тренд переломился.

«Важно, что противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку: по примерным подсчётам, за последний год 50 тыс. предприятий нарастили 800 тыс. сотрудников», — заявил Калинин.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова передавало, что около 100 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Москве было передано малому предпринимательству по итогам аукционов за право специальной аренды.

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