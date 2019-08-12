СМИ: Число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян достигло 162 тысяч

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Число россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, достигло 162 тыс. на начало августа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.
СМИ: Число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян достигло 162 тысяч
  • РИА Новости

Они перечислили в бюджет свыше 350 млн рублей налогов.

Речь идёт о гражданах, ставших пользователями приложения «Мой налог». 96 тыс. ведут деятельность в Москве, ещё 36 тыс. — в Московской области, 26 тыс. — в Татарстане, 4 тыс. — в Калужской области.

Среди тех, кто указал вид деятельности, лидирует перевозка пассажиров. Также названы сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Как заявили в Минэкономразвития, до конца 2019 года планируется довести число плательщиков налога на профессиональный доход до 200 тыс.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что налогоплательщики Севастополя заплатили 8,1 млрд рублей за полгода.

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