Индия и Россия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
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Он отметил, что энергетическое партнёрство двух стран «очень крепкое».
«Наши министры, отвечающие за энергетику, уже ведут обсуждения с энергетическими компаниями здесь. Министры с энергетическими компаниями России обсуждают, что мы можем сделать, в особенности в Арктическом регионе, в сфере разведки газа и поставок в Индию», — рассказал Гоял.
Ранее сообщалось, что глава индийского МИД и министр энергетики Индии посетят Россию в конце августа.