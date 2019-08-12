Индия и Россия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

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Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял в беседе с РИА Новости сообщил, что Индия и Россия обсуждают возможности развития газовых проектов в Арктике.
Индия и Россия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
  • Полуостров Ямал / © gazprom.ru

Он отметил, что энергетическое партнёрство двух стран «очень крепкое».

«Наши министры, отвечающие за энергетику, уже ведут обсуждения с энергетическими компаниями здесь. Министры с энергетическими компаниями России обсуждают, что мы можем сделать, в особенности в Арктическом регионе, в сфере разведки газа и поставок в Индию», — рассказал Гоял.

Ранее сообщалось, что глава индийского МИД и министр энергетики Индии посетят Россию в конце августа.

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