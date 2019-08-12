Средний чек россиян при походе в магазин в июле уменьшился

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Средний чек россиян за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей.
Средний чек россиян при походе в магазин в июле уменьшился
  • Reuters

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 рублей», — отмечается в заявлении.

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, сокращение среднего чека в июле связано в первую очередь с сезонным фактором.

В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 рублей).

Летом 2018 года сообщалось, что средний чек покупок российских граждан достиг минимума за два года. Так, в июле индекс среднего чека составил 496 рублей. При этом подчёркивается, что средний чек в июле вырос только в одном федеральном округе — Северо-Кавказском, где увеличение составило 92 рубля (или более 15%).

В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном — 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном — 564 рубля (снижение на 7,4%).

В Москве индекс среднего чека изменился до 677 рублей (снижение на 1,2%), в Петербурге стоимость похода в магазин в июле составила 636 рублей (снижение на 7%).

В январе 2018 года размер среднего чека россиян в магазинах составил около 675 рублей.

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