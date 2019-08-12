Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

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Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
  • Reuters

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,29%, составив $54,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,22% — до $58,40 за баррель.

Ранее заслуженный экономист России, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший (относительно прогнозов) вклад, чем санкции.

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