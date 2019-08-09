Потребкредитование в Адыгее выросло на 28,4% в первом полугодии

В первые шесть месяцев 2019 года объём банковских кредитов, выданных жителям Адыгеи, составил 13,9 млрд рублей, сообщает портал «Юга.ру». Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

«Потребительское кредитование в регионе выросло на 28,4% и составило почти 12,3 млрд рублей. На покупку жилья за январь-июнь 2019 года жителям региона было предоставлено 959 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей», — заявили в пресс-службе отделения Нацбанка Адыгеи Южного ГУ Банка России.

Общий портфель по кредитам физлиц по данным на 1 июля оценивается в 38,9 млрд рублей. Портфель по ипотечным ссудам достиг 11,2 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Нижегородской области средний размер ипотеки вырос на 11,5% в I квартале.