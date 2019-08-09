Глава «Нафтогаза»: Россия намерена отсрочить начало переговоров по газу

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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что российская сторона на трёхсторонних переговорах о транзите газа в Европу планирует затянуть возобновление переговорного процесса до наступления холодов.
Глава «Нафтогаза»: Россия намерена отсрочить начало переговоров по газу
  • РИА Новости

«Сегодня мы видим, что россияне настроены отсрочить начало переговоров, чтобы с наступлением холодов в который раз прибегнуть к шантажу и выкручиванию рук», — написал Коболев в Facebook.

Ранее Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк в начале августа сообщил, что переговоры по транзиту газа из России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.

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