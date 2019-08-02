В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Новое время».
По словам Данилюка, для Украины важно сохранить транзит российского газа.
«Для этого нужно провести переговоры с поставщиком — это Россия, и эти переговоры состоятся, скорее всего, после того, как будет сформировано новое правительство и назначен новый министр энергетики, который будет ответственным за этот процесс переговоров», — заявил секретарь СНБО.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что Киев готовится к худшему сценарию с транзитом газа.