В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.

Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Новое время».

По словам Данилюка, для Украины важно сохранить транзит российского газа.

«Для этого нужно провести переговоры с поставщиком — это Россия, и эти переговоры состоятся, скорее всего, после того, как будет сформировано новое правительство и назначен новый министр энергетики, который будет ответственным за этот процесс переговоров», — заявил секретарь СНБО.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что Киев готовится к худшему сценарию с транзитом газа.