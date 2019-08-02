В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Короткая ссылка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции «Новое время».

По словам Данилюка, для Украины важно сохранить транзит российского газа.

«Для этого нужно провести переговоры с поставщиком — это Россия, и эти переговоры состоятся, скорее всего, после того, как будет сформировано новое правительство и назначен новый министр энергетики, который будет ответственным за этот процесс переговоров», — заявил секретарь СНБО.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что Киев готовится к худшему сценарию с транзитом газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить