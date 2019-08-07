Всероссийский агрофестиваль пройдёт 9-10 августа в Удмуртии

Всероссийский агрофестиваль Agro.Pro-2019 пройдёт 9 и 10 августа в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

РИА Новости

Запланирована сельскохозяйственная выставка технологий. Там представят более 100 экспонатов из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Кировской области, Пермского края и других регионов. Также будут проведены круглые столы, семинары. Участники обсудят такие темы, как «Современные планировочные решения роботизированной фермы», «Навигационные системы для сельхозтехники», «Технологии возделывания рапса». Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства.