В Москве заявили о росте поступлений от НДФЛ на 11% в первом полугодии
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Из общего объёма поступлений от НДФЛ почти 95% пришлось на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами — организациями и индивидуальными предпринимателями, которые являются источниками выплаты доходов налогоплательщику.
«Их объём в первом полугодии 2019 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — рассказал Ефимов.
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