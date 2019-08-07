В Москве заявили о росте поступлений от НДФЛ на 11% в первом полугодии

Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы в первые шесть месяцев 2019 года составили 459,9 млрд рублей, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Из общего объёма поступлений от НДФЛ почти 95% пришлось на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами — организациями и индивидуальными предпринимателями, которые являются источниками выплаты доходов налогоплательщику.

«Их объём в первом полугодии 2019 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — рассказал Ефимов.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске повысят ставку налога на имущество физлиц.