В Ижевске повысят ставку налога на имущество физлиц

В Ижевске повысят ставку налога на имущество физических лиц, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Соответствующее решение приняли депутаты гордумы.

Изменения вступят в силу в 2020 году. Начислять налог по ставке 0,12% станут в 2021-м.

«В прошлом году было принято решение, что мы не будем повышать до максимума ставку налоговую, а будем это делать постепенно, ежегодно повышая её на 10%», — цитирует врио главы Ижевска Дениса Логинова ИА «Удмуртия».

По его словам, для граждан с квартирами площадью 30 кв. м увеличение по году налога составит около 45 рублей, с квартирами площадью 50 кв. м — около 100 рублей.

Ранее в ФНС рассказали о проекте «Налог на профессиональный доход».