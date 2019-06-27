В Ижевске повысят ставку налога на имущество физлиц

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В Ижевске повысят ставку налога на имущество физических лиц, сообщает интернет-издание «Сусанин».
В Ижевске повысят ставку налога на имущество физлиц
  • РИА Новости

Соответствующее решение приняли депутаты гордумы.

Изменения вступят в силу в 2020 году. Начислять налог по ставке 0,12% станут в 2021-м.

«В прошлом году было принято решение, что мы не будем повышать до максимума ставку налоговую, а будем это делать постепенно, ежегодно повышая её на 10%», — цитирует врио главы Ижевска Дениса Логинова ИА «Удмуртия».

По его словам, для граждан с квартирами площадью 30 кв. м увеличение по году налога составит около 45 рублей, с квартирами площадью 50 кв. м — около 100 рублей.

Ранее в ФНС рассказали о проекте «Налог на профессиональный доход».

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