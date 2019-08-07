В МЭР призвали не бояться падения цены на нефть ниже $60 за баррель

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что падение стоимости нефти ниже $60 за баррель не должно вызывать беспокойства.
В МЭР призвали не бояться падения цены на нефть ниже $60 за баррель
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«Мы уже видим, что цены на нефть опустились ниже $60. Но здесь этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель впервые с января.

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад Международного валютного фонда, согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.

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