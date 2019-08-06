Эксперт прокомментировал заявление МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России

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Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.
Эксперт прокомментировал заявление МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России
  • Reuters

Как считает Климанов, на отечественную экономику влияют самые разные факторы, в том числе природно-географические.

«И очень сложно сказать, какой из них влияет наиболее остро на наше народное хозяйство. А так в целом необходимо согласиться с выводами, обозначенными в докладе МВФ», — сказал он.

По его мнению, на данный момент влияние санкций на российское экономическое развитие действительно меньше, чем влияние цен на нефть, но такие моменты нужно оценивать на дистанции.

Ранее заслуженный экономист России действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ.

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