Эксперт прокомментировал доклад МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России

Экономист Олег Вьюгин в беседе с kp.ru прокомментировал доклад Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.

Reuters

Как отметил Вьюгин, в настоящее время влияние санкций на отечественную экономику минимальное. «У нас действует бюджетное правило, по которому Минфин направляет в Фонд национального благосостояния доходы от нефти, когда её цена превышает определённый уровень. Сейчас этот уровень $40 за баррель при рыночной цене больше $60», — заявил эксперт. Ранее заслуженный экономист России действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ.