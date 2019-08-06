Эксперт прокомментировал доклад МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России

Короткая ссылка
Экономист Олег Вьюгин в беседе с kp.ru прокомментировал доклад Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому падение цен на нефть с 2014 по 2018 год внесло в снижение темпов роста российской экономики больший относительно прогнозов вклад, чем санкции.
Эксперт прокомментировал доклад МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России
  • Reuters

Как отметил Вьюгин, в настоящее время влияние санкций на отечественную экономику минимальное.

«У нас действует бюджетное правило, по которому Минфин направляет в Фонд национального благосостояния доходы от нефти, когда её цена превышает определённый уровень. Сейчас этот уровень $40 за баррель при рыночной цене больше $60», — заявил эксперт.

Ранее заслуженный экономист России действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить