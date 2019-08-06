Эксперт прокомментировал доклад МВФ о влиянии цен на нефть и санкций на экономику России
- Reuters
Как отметил Вьюгин, в настоящее время влияние санкций на отечественную экономику минимальное.
«У нас действует бюджетное правило, по которому Минфин направляет в Фонд национального благосостояния доходы от нефти, когда её цена превышает определённый уровень. Сейчас этот уровень $40 за баррель при рыночной цене больше $60», — заявил эксперт.
Ранее заслуженный экономист России действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с НСН оценил доклад МВФ.