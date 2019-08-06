В Ростовской области рассказали об урожае ранних зерновых культур
- РИА Новости
За последние несколько лет регион практически удвоил производство зерновых культур.
«Это не случайность, это целенаправленный кропотливый труд, стратегия победы. Ведь такого не было раньше», — сказал губернатор Василий Голубев.
По его словам, ещё семь — десять лет назад область собирала гораздо меньше — ежегодно урожай зерна составлял 6—7 млн тонн вместе с поздними культурами.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства.