В Ростовской области рассказали об урожае ранних зерновых культур

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В Ростовской области рассказали об урожае ранних зерновых и зернобобовых культур. В 2019 году он превысит 11,14 млн тонн, что на 7—8% выше прошлогоднего показателя, сообщает газета «Известия».
В Ростовской области рассказали об урожае ранних зерновых культур
  • РИА Новости

За последние несколько лет регион практически удвоил производство зерновых культур.

«Это не случайность, это целенаправленный кропотливый труд, стратегия победы. Ведь такого не было раньше», — сказал губернатор Василий Голубев.

По его словам, ещё семь — десять лет назад область собирала гораздо меньше — ежегодно урожай зерна составлял 6—7 млн тонн вместе с поздними культурами.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области рассказали о господдержке сельского хозяйства.

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