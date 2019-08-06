В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

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Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
  • Reuters

Как отметили специалисты, более негативный эффект на экономику оказало падение цен на нефть — 0,6%.

За четыре года экономика России выросла на 2,5%, подчеркнули авторы исследования.

Ранее Госдеп США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Американский Минфин пояснил, что эти санкции не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда».

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