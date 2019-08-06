В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
- Reuters
Как отметили специалисты, более негативный эффект на экономику оказало падение цен на нефть — 0,6%.
За четыре года экономика России выросла на 2,5%, подчеркнули авторы исследования.
Ранее Госдеп США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Американский Минфин пояснил, что эти санкции не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда».