В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Как отметили специалисты, более негативный эффект на экономику оказало падение цен на нефть — 0,6%.

За четыре года экономика России выросла на 2,5%, подчеркнули авторы исследования.

Ранее Госдеп США объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Американский Минфин пояснил, что эти санкции не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда».