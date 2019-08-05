Эксперт оценил решение Китая приостановить импорт сельхозпродукции из США

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Политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил решение КНР временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.
Эксперт оценил решение Китая приостановить импорт сельхозпродукции из США
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«Если продолжается торговая война между Америкой и Китаем, то это значит, что такие меры и методы противостояние не ограничат. Война будет продолжаться. Если стороны не придут к какому-либо соглашению, то это не последняя мера», — сказал он.

По его словам, Пекин показывает Вашингтону, что не будет просто так смотреть на развитие ситуации, а начиная с какого-то момента, станет давить в самое уязвимое для американской стороны место.

Комитет по тарифам Госсовета не исключает поднятие ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции, приобретённой после 3 августа.

В июне политолог, публицист Анатолий Вассерман в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о планах США ввести запрет на китайское оборудование для сетей 5G.

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