Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в разговоре с RT решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США.

«Китай уже давно демонстрирует, что хорошо разбирается во внутренней политике США. Это не первый случай, когда со стороны Пекина предпринимаются ответные шаги в торговой войне с Вашингтоном в расчёте не столько на экономический, сколько на политический эффект. Трамп теперь стоит перед достаточно сложным выбором. С одной стороны, у него такие значимые группы, как сельхозпроизводители, которые являются одним из базовых электоратов, жители промышленных регионов, которым невыгодны нынешняя торговая политика Китая. Американский лидер теперь будет вынужден балансировать и уравновешивать шаги Пекина», — считает Салин.

По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».

«Пекин этого и собирается добиваться. Он не настроен прерывать закупки на долгий период. Все действия КНР направлены на то, чтобы заставить Соединённые Штаты сесть за стол переговоров и в короткие сроки достичь каких-то результатов», — заключил он.

Ранее Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.

Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР.