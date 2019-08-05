В Крыму заявили о росте собственных налоговых доходов бюджета за год

Собственные налоговые доходы бюджета Крыма увеличились на 13% за год, сообщает «Крыминформ» со ссылкой пресс-службу регионального Минфина.

«По итогам семи месяцев реализация мероприятий по увеличению собственной доходной базы бюджета республики проводится весьма успешно», — заявила глава ведомства Ирина Кивико.

По её словам, рост налоговых доходов — почти 2,7 млрд рублей (13,1%), неналоговых — 492 млн (25%).

Министр добавила, что субсидии из федерального бюджета составили 67 млрд рублей (против 59,8 млрд за аналогичный период 2018 года).

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что за шесть месяцев 2019 года от налогоплательщиков Севастополя в консолидированный бюджет России поступило 8,1 млрд рублей, что на 18% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.