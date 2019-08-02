Новые резиденты ТОСЭР в Татарстане могут инвестировать в производства 1,56 млрд рублей

Правительственная комиссия Татарстана одобрила проекты ещё четырёх резидентов территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства экономики.

Как ожидается, объём новых вложений превысит 1,56 млрд рублей, число новых рабочих мест — 245.

Резиденты занимаются такими направлениями, как производство 3D-заборов и ремонт строительной техники, изготовление инструментов и снаряжения для работы в сфере электроэнергетики, производство изделий из микрофибры, производство отопительных радиаторов.

Всего в регионе работает пять ТОСЭР. Их резидентами является 62 компании.

В апреле сообщалось, что объём капитальных вложений резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму превысил 78 млрд рублей.