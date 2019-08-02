Новые резиденты ТОСЭР в Татарстане могут инвестировать в производства 1,56 млрд рублей

Короткая ссылка
Правительственная комиссия Татарстана одобрила проекты ещё четырёх резидентов территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства экономики.
Новые резиденты ТОСЭР в Татарстане могут инвестировать в производства 1,56 млрд рублей
  • РИА Новости

Как ожидается, объём новых вложений превысит 1,56 млрд рублей, число новых рабочих мест — 245.

Резиденты занимаются такими направлениями, как производство 3D-заборов и ремонт строительной техники, изготовление инструментов и снаряжения для работы в сфере электроэнергетики, производство изделий из микрофибры, производство отопительных радиаторов.

Всего в регионе работает пять ТОСЭР. Их резидентами является 62 компании.

В апреле сообщалось, что объём капитальных вложений резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму превысил 78 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить