СМИ: Объёмы кредитования МСП на востоке России опередили общероссийские в I квартале

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Объёмы кредитования малого и среднего предпринимательства на востоке России в I квартале 2019 года росли со скоростью, существенно опережавшей общероссийские темпы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.
СМИ: Объёмы кредитования МСП на востоке России опередили общероссийские в I квартале
  • РИА Новости

Например, выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе увеличилась на 125%, 90% и 75% соответственно.

В среднем по стране показатель вырос на 10%.

Больше половины кредитов в ЯНАО брали малые и средние предприятия, занимающиеся перевозками, на Алтае подавляющее большинство ссуд взяли строительные предприятия, а 70% представителей бизнеса в ХМАО просили средства на оптовую и розничную торговлю, рассказали в Корпорации МСП.

Замдиректора Департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко рассказал, что в основном средства берут предприятия частного бизнеса, ориентированные на туристов.

«Также развиваются выращивание экологически чистых овощей, медоводство, разведение морских гребешков, трепангов, мидий. Другой растущий сегмент — стартапы в сфере IT», — добавил он.

В Банке России, в свою очередь, заявили, что возможная причина увеличения объёмов кредитования — реализация «дорожной карты» по развитию субъектов МСП на 2019—2021 годы, которая ориентирована в первую очередь на регионы.

Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.

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