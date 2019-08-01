Внешний товарооборот Крыма составил $70,5 млн за первые полгода

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Внешний товарооборот Крыма составил $70,5 млн за первые шесть месяцев 2019 года, сообщает «Крыминформ».
Внешний товарооборот Крыма составил $70,5 млн за первые полгода
  • РИА Новости

«По данным таможенной статистики, стоимостные объёмы импорта составили $52,9 млн, экспорта — $17,6 млн. Основными торговыми партнёрами являлись страны дальнего зарубежья», — заявили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Треть экспорта пришлась на злаки.

Среди основных импортных товаров — продукция химической промышленности, саженцы, оборудование.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют создать торговый коридор в Китай до 2024 года.

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