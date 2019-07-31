«Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК»

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«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.
«Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК»
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Роснефть» приобретает 100% акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что такое приобретение позволит ей стать крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе.

Розничная сеть ПТК включает в себя 141 заправочную станцию.

В июне бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер был переизбран главой совета директоров «Роснефти».

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