«Роснефть» приобрела группу компаний «ПТК»

«Роснефть» сообщила о приобретении всех акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте компании.

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РИА Новости

«Роснефть» приобретает 100% акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга — Петербургской топливной компании», — говорится в сообщении. В компании заявили, что такое приобретение позволит ей стать крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе. Розничная сеть ПТК включает в себя 141 заправочную станцию. В июне бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер был переизбран главой совета директоров «Роснефти».