Летняя школа для заказчиков и поставщиков откроется в Москве в августе

Летняя школа для столичных заказчиков и поставщиков откроется в Москве в августе, сообщает НСН.

Она будет работать на ВДНХ в рамках проекта «Биржа торгов». Организатор пяти образовательных смен — Департамент по конкурентной политике.

«Контрактное законодательство претерпело ряд важных изменений, последние из которых вступили в силу 1 июля. Летняя школа, которая откроет свои двери для всех участников рынка закупок уже 6 августа, даёт возможность разобраться во всех нововведениях, чтобы затем успешно применять их в своей работе», — заявил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что участие в мероприятии бесплатное. По его словам, оно необходимо тем, кто хочет более тщательно разобраться в контрактной системе, стать эффективным заказчиком и результативным поставщиком.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.