В АКИТ прокомментировали новую схему работы AliExpress в России

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщение о том, что китайская торговая интернет-площадка AliExpress начнёт поставлять непродовольственные товары в российские магазины.

«Мы приветствуем тот факт, что AliExpress начнёт работать по той же схеме, по которой работают другие участники внешнеэкономической деятельности», — заявил он.

По его словам, все товары, которые станут продаваться по такому сценарию, должны будут проходить сертификацию, требования безопасности ЕАЭС, с таких товаров всегда оплачиваются соответствующие налоги и пошлины.

Как напомнил Соколов, до этого интернет-магазин работал по другой схеме, когда доставлял товары напрямую клиенту, и у него не возникало обязанностей платить налоги и выполнять другие требования российского законодательства.

Ранее сообщалось, что пока для заказа будут доступны сезонный ассортимент, аксессуары, товары для дома и сада и одежда. По прогнозам аналитиков, за год доля продаж по такой модели может составить 10% в обороте российского бизнеса платформы.

В марте сообщалось, что AliExpress приступит к продажам автомобилей в России.

Автоэксперт Алексей Гопкало в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал данное решение.