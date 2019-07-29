AliExpress начнёт поставлять товары в российские магазины

Китайская торговая интернет-площадка AliExpress начнёт поставлять непродовольственные товары в российские магазины, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, в рамках новой программы по работе с малым и средним бизнесом в регионах AliExpress будет выступать оптовым поставщиком наиболее популярных товаров для розничных сетей.

Пока для заказа будут доступны сезонный ассортимент, аксессуары, товары для дома и сада и одежда. По прогнозам аналитиков, за год доля продаж по такой модели может составить 10% в обороте российского бизнеса платформы.

Также идут переговоры с рядом крупных продуктовых сетей о поставках сезонного непродовольственного ассортимента, говорится в сообщении. В будущем к площадке планируют подключить отечественных поставщиков.

В марте сообщалось, что AliExpress приступит к продажам автомобилей в России.

Автоэксперт Алексей Гопкало в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал данное решение.