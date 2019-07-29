В МТПП рассказали об эксперименте по поддержке начинающих предпринимателей

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Председатель Гильдии офисного пространства и коворкинга Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Максим Новиков в беседе с НСН рассказал об эксперименте по поддержке начинающих предпринимателей.
В МТПП рассказали об эксперименте по поддержке начинающих предпринимателей
  • ©pixabay.com

«Суть этих коворкингов — некий социальный эксперимент. Они рассчитаны на тех, кто не может платить много. И не может или не хочет снимать большие офисы», — заявил он.

В рамках эксперимента арендатор по специальной цене получает рабочее место, компьютер, Wi-Fi и услуги информатизатора.

Как отметил Новиков, работа идёт только с начинающими предпринимателями. В частности, специалисты помогут в подготовке документов для регистрирующего органа, а если обратившийся подготовил их сам, то будет проверена правильность оформления.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области выделят 426 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса.

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