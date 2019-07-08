В Оренбургской области выделят 426 млн рублей на развитие МСП
- РИА Новости
Врио губернатора Денис Паслер принял участие в выездном заседании рабочей группы Государственного совета России в Перми, которое было посвящено реализации нацпроектов в сфере экономики, среди которых «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».
«В рамках нацпроекта в области разработаны и утверждены пять региональных проектов, на реализацию которых в 2019 году предусмотрено 426,2 млн рублей», — заявил Паслер.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что Гарантийный фонд Татарстана выдал 111 поручительств субъектам МСП в первом полугодии.