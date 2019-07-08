В Оренбургской области выделят 426 млн рублей на развитие МСП

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В Оренбургской области выделят 426 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
В Оренбургской области выделят 426 млн рублей на развитие МСП
  • РИА Новости

Врио губернатора Денис Паслер принял участие в выездном заседании рабочей группы Государственного совета России в Перми, которое было посвящено реализации нацпроектов в сфере экономики, среди которых «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы».

«В рамках нацпроекта в области разработаны и утверждены пять региональных проектов, на реализацию которых в 2019 году предусмотрено 426,2 млн рублей», — заявил Паслер.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что Гарантийный фонд Татарстана выдал 111 поручительств субъектам МСП в первом полугодии.

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