Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 7,25%

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Старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 7,25% годовых.
Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 7,25%
  • РИА Новости

Как отметил эксперт, некоторые банки уже сработали на опережение и улучшили свои предложения для клиентов по кредитам и депозитам. Доступнее новые ссуды станут только с точки зрения ставок, а взять их может стать сложнее, если займы уже есть.

По словам Ковязина, с 1 октября 2019 года ЦБ вводит в регулирование показатель долговой нагрузки, ограничивающий банки в выдаче необеспеченных потребкредитов.

14 июня Центробанк уже снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности ещё двух снижений ключевой ставки до конца года.

Доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

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