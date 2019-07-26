ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк». Отмечается, что по величине активов кредитная организация занимала 296 место в банковской системе России.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Отмечается, что кредитная организация занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть своё реальное финансовое положение, а также заключала «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление «РАМ Банком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Назначена временная администрация.

Уточняется, что кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Частный расчётно-кассовый центр», а также у небанковской кредитной организации «21 ВЕК».