ЦБ отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

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Центробанк принял решение отозвать с 6 июня лицензию у банка «Прайм Финанс». Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой регулятора.

«Банк России… отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк «Прайм Финанс», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по величине активов банк занимал 366-е место в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие». 

В ноябре 2018 года вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов прокомментировал в беседе с Nation News решение Центробанка лишить лицензий два банка, которые работали в Москве. 

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