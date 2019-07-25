ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз

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Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
ЕС нарастил за год импорт американского СПГ почти в пять раз
  • © Hinrich Bäsemann
  • globallookpress.com

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«С июля 2018 года совокупный импорт ЕС сжиженного газа из США увеличился на 367%. По данным на 10 июля 2019 года, 32% — 7,3 млрд кубометров от общего объёма американского экспорта СПГ — поступило в ЕС в 2019 году», — отмечается в отчёте.

В 2018 году показатель по американскому экспорту СПГ составлял 11%, а в 2017 году — 10%.

Ранее в Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы».

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