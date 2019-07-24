В Подмосковье началась уборка урожая

В Московской области началась уборка урожая, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что уже собрано более 14 тыс. тонн овощей открытого грунта, в том числе капусты, моркови, свёклы.

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, это в полтора раза больше, чем в 2018 году.

По словам Разина, сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства убрали урожай с площади в 615 га.

«Сырая погода и тёплые дни дают возможность овощам набирать необходимую массу и соответствовать требуемым весовым кондициям. Уборка урожая всех овощей идёт с опережением», — указал министр.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея намерена увеличить валовой сбор риса-сырца к 2024 году до 40 тыс. тонн, что на 20% больше урожая 2018-го.