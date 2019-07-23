В АРБ объяснили предложение запретить банковским служащим пользоваться смартфонами на работе

Короткая ссылка
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН объяснил предложение запретить банковским служащим пользоваться смартфонами на работе.
В АРБ объяснили предложение запретить банковским служащим пользоваться смартфонами на работе
  • © pixabay.com

«Инициатива эта коллективная, просто нами она поддержана. Никаких особо негативных эмоций быть не может, только позитивные, связанные с защитой информации», — заявил он.

По его словам, один из источников утечки — сотрудники, которые в силу каких-то соображений считают, что могут использовать сведения «по своему разумению».

Как пояснил Тосунян, даже единичные случаи наносят очень серьёзный ущерб.

Ранее газета «Известия» сообщала, что с инициативой ужесточить контроль за сотрудниками финансовых организаций выступила, помимо АРБ, Ассоциация банков России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить