В АРБ объяснили предложение запретить банковским служащим пользоваться смартфонами на работе

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН объяснил предложение запретить банковским служащим пользоваться смартфонами на работе.

«Инициатива эта коллективная, просто нами она поддержана. Никаких особо негативных эмоций быть не может, только позитивные, связанные с защитой информации», — заявил он.

По его словам, один из источников утечки — сотрудники, которые в силу каких-то соображений считают, что могут использовать сведения «по своему разумению».

Как пояснил Тосунян, даже единичные случаи наносят очень серьёзный ущерб.

Ранее газета «Известия» сообщала, что с инициативой ужесточить контроль за сотрудниками финансовых организаций выступила, помимо АРБ, Ассоциация банков России.