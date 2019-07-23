Минэнерго назвало сроки завершения инвентаризации месторождений нефти

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Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что осенью планируется завершить работу по инвентаризации нефтяных месторождений и подготовить предложения по стимулированию добычи сырья.
Минэнерго назвало сроки завершения инвентаризации месторождений нефти
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«В настоящее время в соответствии с «дорожной картой» идёт инвентаризация... Мы планируем где-то к осени закончить эту работу и уже на основе этих данных в соответствии с «дорожной картой» подготовить предложения по стимулированию добычи на месторождениях», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, главным образом подготовительные мероприятия будут осуществляться на действующих месторождениях в Западной Сибири и Поволжье.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 декабря 2019 года ввести мораторий на поддержку разработки нефтяных месторождений до окончания их инвентаризации. 

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