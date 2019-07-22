Western Union ограничила объём переводов из России

Платёжная система Western Union ограничила максимальный объём переводов из России в большинство зарубежных стран суммой 600 тыс. рублей в месяц.

«С 22 июля 2019 г. в «Платёжной системе Вестерн Юнион» установлена максимальная общая сумма трансграничных переводов денежных средств, отправляемых одним отправителем через «Платёжную систему Вестерн Юнион» в одну страну в размере 600 тыс. российских рублей», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Исключение составят переводы в Казахстан, Киргизию, Китай, Гонконг, Вьетнам.

Как отмечается, данное ограничение было введено по рекомендации Центробанка России.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые.