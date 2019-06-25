Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

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Клиенты Сбербанка теперь могут осуществлять денежные переводы с кредитных карт на дебетовые, операция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
  • РИА Новости

«Недавно добавился этот функционал: можно сделать перевод с кредитной карты, но перевод можно будет совершить только в веб-версии «Сбербанк Онлайн» на рублёвую дебетовую карту, основную или дополнительную карту», — сказали агентству.

Собеседник отметил, что за услугу взимается комиссия в размере 3%, но не менее 390 рублей. При этом будут начисляться проценты по совершённой операции — она не попадает в льготный период.

Ранее Inforeactor передавало, что Сбербанк запустил новый сервис переводов. С его помощью можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

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