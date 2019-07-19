Пушков оценил условия «Нафтогаза» по транзиту газа

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал условия выдвинутые украинской компанией «Нафтогаз» по переговорам о транзите газа с Россией.

Он отметил, что «Нафтогаз» не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите».

«Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора Нафтгазу умерить амбиции», — заявил Пушков.

Он добавил, что «бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре».

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания согласна с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.

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