Пушков оценил условия «Нафтогаза» по транзиту газа
Он отметил, что «Нафтогаз» не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите».
«Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора Нафтгазу умерить амбиции», — заявил Пушков.
Он добавил, что «бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре».
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания согласна с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.