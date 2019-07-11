Власти ЯНАО рассчитывают на участие местного бизнеса в крупных проектах

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа рассчитывают на участие местного бизнеса в крупных проектах, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

Из окружной Строительной концепции следует, что до 2050 года потребуется поставка не менее 99,5 млн тонн щебня, цемента и железобетонных изделий. Как считают ямальские власти, часть этой потребности может быть обеспечена силами местных производителей.

Правительство региона намерено выделить из бюджета субсидию лизинговой компании «Ямал» для поддержки предприятий, производящих стройматериалы. Размер субсидии составит 50 млн рублей. Средства должны быть потрачены на модернизацию и покупку оборудования.

«Правительство округа создаёт необходимые условия для вовлечения регионального бизнеса в масштабные проекты освоения российской Арктики — строительство Северного широтного хода, освоение новых месторождений», — заявила директор департамента экономики Светлана Гусева.

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