В ЦБ назвали размер внешнего долга России

Центробанк России рассказал о размере внешнего долга страны.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года, по оценке Банка России, составил $482,4 млрд, увеличившись с начала года на $27,7 млрд, или на 6,1%», — указывается на сайте регулятора.

Центробанк уточняет, что в данном вопросе значимую роль сыграло приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, номинированных как в российских рублях, так и в иностранных валютах, и увеличение задолженности по начисленным, но невыплаченным дивидендам, носящее сезонный характер.

Ранее Банк России сообщал, что внешний долг страны по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет около $468,85 млрд. При этом, согласно информации ЦБ, данный показатель на 1 января 2019 года равнялся примерно $454,68 млрд, а на 1 января 2018 года — $518,21 млрд.

В апреле телеканал «360» со ссылкой на данные ЦБ сообщал, что золотовалютные резервы России достигли максимального значения за последние пять лет.